В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 97 случаев заражения коронавирусом, 2 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки выявлено 3 новых случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 829 591 случай заражения коронавирусной инфекцией, 819 117 человек вылечились, 10 178 скончались, число активных больных - 296.

За прошедшие сутки проведено 1 432 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 556 844 теста.