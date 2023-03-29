https://news.day.az/society/1550693.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 97 случаев заражения коронавирусом, 2 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки выявлено 3 новых случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 829 591 случай заражения коронавирусной инфекцией, 819 117 человек вылечились, 10 178 скончались, число активных больных - 296.
За прошедшие сутки проведено 1 432 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 556 844 теста.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре