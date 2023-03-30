В Гейгеле прекращена незаконная деятельность печей для производства угля

Государственная служба пожарной охраны МЧС приостановила деятельность незаконных пунктов по заготовке древесного угля в Гейгельском районе.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства, в рамках мониторинга сотрудников госслужбы на земельных участках, принадлежащих жителям села Тоганалы Гейгельского района Рашиду Магеррамову, Эльмидару Гасанову, Даянату Гасанову, Рахману Гулиеву, Таране Алиевой, Эльмиру Гасанову, Агарзе Гулиеву, Яше Оджагвердиеву, Рабилю Гулиеву, Азеру Гурбанову, Айбениз Аббасовой и Эфенди Оджагвердиеву, были выявлены печи, в которых сжигались дрова.

Эксплуатация территории рядом с лесным массивом с целью кустарного производства древесного угля, не отвечающая требованиям правил пожарной безопасности, создает опасность и условия для быстрого распространения огня на более обширную площадь.

С учетом этого деятельность незаконно функционирующих пунктов была прекращена.

В отношении жителей села Тоганалы были составлены акты, направлены обращения в соответствующие госорганы для принятия предусмотренных законом мер.