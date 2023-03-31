https://news.day.az/society/1551256.html В Агентстве господдержки НПО состоялось мероприятие, посвященное Дню геноцида азербайджанцев - ФОТО
В Агентстве господдержки НПО состоялось мероприятие, посвященное Дню геноцида азербайджанцев - ФОТО
В Агентстве государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Дню геноцида азербайджанцев, сообщает в пятницу Day.Az.
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