Коронавирус в Азербайджане

- статистика заражений за сегодня

В Азербайджане за последние сутки выявлено 10 случаев заражения коронавирусом, 28 человек вылечились, 3 - скончались, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 648 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 279 человек вылечились, 10 268 - скончались, число активных больных составляет 101.

За последние сутки в стране проведен 1339 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 603 622.