Азербайджан запускает проекты по созданию новых национальных парков

Начаты работы по созданию новых национальных парков.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев во время выступления на конференции на тему сохранения биоразнообразия.

"В настоящее время на базе Загатальского государственного природного заповедника создается Загатальско-Балакенский биосферный резерват, также начаты работы по созданию новых национальных парков на территории, охватывающей долину реки Ганых (Алазань) и горный хребет Ахар-Бахар, обладающих значительным и уникальным природным ландшафтным разнообразием, и на базе Гахского государственного природного заказника и государственного природного заповедника Илису", - сказал он.

Министр отметил, что в области сохранения биоразнообразия особое значение придается сотрудничеству на региональном и глобальном уровнях. Страна присоединилась ко всем конвенциям, принятым в области охраны биологического разнообразия, и успешно представлена в международных организациях, работающих в этой области: "В настоящее время наши особо охраняемые природные территории, состоящие из 10 национальных парков, 10 государственных заповедников и 24 государственных заказников, играют важную роль в сохранении экосистем, редких видов фауны и флоры".