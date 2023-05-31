Каждому покупателю – Кругосветное Путешествие в подарок !

Один из уникальных жилых комплексов нашего города - "Nizami Boutique House" проводит подарочную акцию совместно с известным телеведущим и тревел-блогером Азером Гарибом. В рамках акции каждый покупатель квартиры в "Nizami Boutique House" по промокоду "Азер Гариб", получит в подарок кругосветное путешествие*.



Когда людей спрашивают о том, о чем они мечтают, один из самых распространенных ответов - путешествовать по миру, а другой - иметь удобную квартиру с красивым видом. Nizami Boutique House воплощает в жизнь обе эти мечты одновременно.

К сведению, "Nizami Boutique House" - жилой дом премиум-класса, расположенный в историческом центре города - недалеко от Ичеришехер. Для удобства жителей в доме есть большой холл, библиотека, детский уголок, комнаты для переговоров и отдыха, а также подземный паркинг. Особенности, которые делают здание уникальным - это великолепный вид на город и уникальная планировка каждой квартиры. Для получения более подробной информации о здании вы можете перейти по ссылке на сайт nbh.az.

Чтобы воспользоваться кампанией, которая продлится до 30 июня для приобретения квартиры и возможности получить в подарок кругосветное путешествие, свяжитесь с номером *5775 .

*Примечание: параметры турпакета будут варьироваться в зависимости от выбранной квартиры.