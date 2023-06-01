Абитуриенты могут ознакомиться с датами вступительных экзаменов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 3 июня проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по IV группе специальностей, а 4 июня - по I группе. 3 июня также состоится экзамен по информатике для абитуриентов, выбравших подгруппы RK и Rİ по I группе специальностей.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Газахе, Джалилабаде и Хачмазе.

С 23 мая на сайте ГЭЦ участники экзамена могут распечатать "Пропускной лист на экзамен".

Экзамен начинается в 11:00.