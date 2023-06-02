Братья Супер Марио в кино c азербайджанскими детьми

Сеть кинотеатров CinemaPlus провела праздничное мероприятие для около 70 детей из малоимущих семей, посвященное Международному дню защиты детей, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Для детей был представлен мультфильм "Братья Супер Марио в кино", а по заключении им вручены подарки.

На празднике в CinemaPlus, расположенным в ТЦ Amburan Mall, присутствовал председатель Наблюдательного совета сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде и соучредитель сети кинотеатров CinemaPlus Аднан Ахмедзаде.

"Команда CinemaPlus, как всегда, решила порадовать детей. Мы пригласили детей и подростков из малоимущих семей, чтобы угостить их обедом и вместе посмотреть мультфильм. К слову, многие из приглашенных мальчиков и девочек никогда ранее не были в кинотеатре", - отметил Заур Дарабзаде.

В завершение сеанса восторженные дети аплодисментами встретили благотворительную акцию.

"Могу бесконечно перечислять, что мне сегодня понравилось. Все прошло лучше, чем я этого ожидала. Желаю всем детям мира получить образование и много успехов в учебе. Я сама хорошо учусь в школе и стараюсь делать больше заданий, чем мне задают учителя", - сказала 10-летняя Шафаг Джалилова, которая в будущем мечтает открыть свой салон.

Главная мечта же 13-летнего Оруджа Ахмедли - связать свою деятельность с автомобилями: "Сегодня был потрясающий день, мне понравилось абсолютно все. Поздравляю всех детей с праздником и желаю, чтобы они увидели в этой жизни как можно больше всего интересного.

Преподавательница подростков поблагодарила организаторов мероприятия за сегодняшний день: "Все прошло великолепно, это был настоящий праздник для детей, по их улыбкам видно, как они счастливы".