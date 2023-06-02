https://news.day.az/society/1570038.html Дорожная полиция предупреждает
Дорожная полиция предупреждает
Водители скутеров являются участниками дорожного движения, а потому несут такую же ответственность, как и другие участники движения, и в случае нарушения правил им грозит штраф.
Об этом сказал Day.Az в пятницу главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.
"Использование скутеров подразумевает обязанности и права, предусмотренные статьей 46 закона "О дорожном движении". За неиспользование шлема установлены штрафы в размере 40 AZN, за другие нарушения - от 20 до 100 AZN в соответствии со статьей 338 Кодекса об административных правонарушениях", - сказал он.
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