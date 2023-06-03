https://news.day.az/society/1570267.html Леденящая душу находка в городе Шуша - ФОТО
Леденящая душу находка в городе Шуша - ФОТО
В Шуше обнаружено массовое захоронение.
Как сообщает в субботу Day.Az, массовое захоронение обнаружено на территории Шушинской тюрьмы. Это свидетельствует о том, что в Шушинской тюрьме в период армянской оккупации незаконно содержались азербайджанцы, которые подвергались тяжелым пыткам, совершались убийства.
Обнаруженное захоронение является наглядным свидетельством этих событий.
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