Леденящая душу находка в городе Шуша

В Шуше обнаружено массовое захоронение.

Как сообщает в субботу Day.Az, массовое захоронение обнаружено на территории Шушинской тюрьмы. Это свидетельствует о том, что в Шушинской тюрьме в период армянской оккупации незаконно содержались азербайджанцы, которые подвергались тяжелым пыткам, совершались убийства.

Обнаруженное захоронение является наглядным свидетельством этих событий.