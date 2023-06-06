ГЭЦ изменил время начала экзаменов

Время начала экзаменов, которые будут проводиться Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) 11 июня и в последующие даты, а также в июле и августе, в связи с типичными для этих месяцев жаркими погодными условиями перенесено на 10:00.

Об этом сообщили Day.Az в ГЭЦ.

"Участникам следует учитывать, что пропускной режим завершается за 15 минут до начала экзаменов - в 09:45, прибывшие после этого не будут допущены в экзаменационный корпус.

Во избежание скопления людей и контактов в экзаменационном корпусе установлено разное время входа для участников экзамена, и это время указывается в пропуске на экзамен. Поэтому необходимо явиться в экзаменационный корпус во время, указанное в пропуске на экзамен. Пропуск на экзамен публикуется на сайте ГЭЦ за 5-7 дней до экзамена", - говорится в сообщении ГЭЦ.