Расследуется смерть женщины, упавшей с аттракциона в Хырдалане

Проводится расследование в связи со смертью женщины, упавшей с аттракциона в Хырдалане.

Об этом сообщили Day.Az в субботу в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что в прокуратуре Абшеронского района проводится расследование по факту смерти Минаи Нуриевой, 1987 года рождения, в больнице, где она лечилась от травм, полученных 8 июня в результате падения с аттракциона в одном из парков в городе Хырдалан Абшеронского района.