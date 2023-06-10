https://news.day.az/society/1572188.html Расследуется смерть женщины, упавшей с аттракциона в Хырдалане
Расследуется смерть женщины, упавшей с аттракциона в Хырдалане
Проводится расследование в связи со смертью женщины, упавшей с аттракциона в Хырдалане.
Об этом сообщили Day.Az в субботу в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.
Было отмечено, что в прокуратуре Абшеронского района проводится расследование по факту смерти Минаи Нуриевой, 1987 года рождения, в больнице, где она лечилась от травм, полученных 8 июня в результате падения с аттракциона в одном из парков в городе Хырдалан Абшеронского района.
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