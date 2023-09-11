Последние данные о заболеваемости коронавирусом

За прошедшую неделю (04.09.2023-10.09.2023) в Азербайджане выявлено 126 случаев заражения коронавирусом, вылечились 123 человека.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете Министров, за прошедшую неделю не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 832 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 822 004 человека вылечились, 10 302 скончались, число активных больных - 132.

За минувшую неделю проведено 2 909 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 677 476 тестов.