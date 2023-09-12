Обнародована фактическая погода
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Обнародована фактическая погода.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 18:00 в Дашкесане, Гейгёле, Нафталане, Шамкире, Джейранчеле, Товузе, Балакяне, Шеки, Гахе, Исмаиллы, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Мингячевире, Евлахе, Гейчае, Зардабе, Кюрдамире, Билясуваре, Ярдымлы, Баку и на Абшеронском полуострове периодически шли проливные дожди.