https://news.day.az/society/1597251.html Обнародована фактическая погода
Обнародована фактическая погода
Обнародована фактическая погода.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 18:00 в Дашкесане, Гейгёле, Нафталане, Шамкире, Джейранчеле, Товузе, Балакяне, Шеки, Гахе, Исмаиллы, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Мингячевире, Евлахе, Гейчае, Зардабе, Кюрдамире, Билясуваре, Ярдымлы, Баку и на Абшеронском полуострове периодически шли проливные дожди.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре