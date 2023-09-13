https://news.day.az/society/1597574.html В Лачине экскаватор подорвался на мине - ФОТО
В Лачине экскаватор подорвался на мине - ФОТО
В Лачине экскаватор подорвался на противотанковой мине.
Как сообщил Day.Az в среду главный инспектор Бардинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Аслан Гияслы, сегодня около 16:00 на территории села Газидере Лачинского района экскаватор, принадлежащий одной из компаний, проводящих ремонтно-восстановительные работы на берегу реки Хакари, подорвался на противотанковой мине.
Пострадавших в результате происшествия нет, технике причинен ущерб.
По данному факту проводится разбирательство.
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