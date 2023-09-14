Какой будет погода завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, в основном без осадков, будет дуть северо-западный ветер.

Об этом сообщили Day.Az в четверг в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана,

Температура воздуха ночью составит 16-19° тепла, днем - 20-25° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм рт. столба, относительная влажность воздуха - 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем местами ожидаются кратковременные дожди. В отдельных местах вероятны грозы, град. Ночью и утром в некоторых районах будет туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 14-17° тепла, днем - 20-25° тепла, в горах ночью - 3-7° тепла, днем - 7-12° тепла.