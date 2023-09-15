В школе в Лачине спустя 31 год прозвучал "первый звонок"

15 сентября, спустя 31 год, в полной средней школе №2 города Лачин начался новый учебный год.

Об этом в пятницу сообщили Day.Az в министерстве науки и образования Азербайджана.

"В 2023-2024 учебном году в этой школе укомплектованы 11 классов из 44 учеников, преподавать здесь будут 16 учителей", - говорится в сообщении минобразования.

Отметим, что в двухэтажном здании школы на 510 ученических мест имеются 13 учебных классов, 2 лаборатории, кабинеты химии, физики, биологии, информатики, допризывной подготовки, медицинский кабинет, а также технологические кабинеты, библиотека, спортзал, актовый зал на 182 места.