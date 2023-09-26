https://news.day.az/society/1601526.html Обнародованы подробности о состоянии здоровья депутата Ганиры Пашаевой
Обнародованы подробности о состоянии здоровья депутата Ганиры Пашаевой
Лечение депутата Ганиры Пашаевой продолжается.
Об этом Day.Az сообщили во вторник родственники депутата.
По их словам, состояние Ганиры Пашаевой остается умеренно стабильным. Также было отмечено, что в любой момент могут произойти изменения к лучшему.
Отметим, что депутат Ганира Пашаева в воскресенье впала в кому, она была госпитализирована в Центральную клиническую больницу.
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