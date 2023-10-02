Утверждены генпланы городов освобожденных от оккупации городов Азербайджана

За последние три года на освобожденных от оккупации территориях проделана большая работа, были разработаны и утверждены генеральные планы почти всех городов.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

Он отметил, что сегодня идет процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев уже в пять освобожденных от оккупации населенных пунктов.

"В рамках государственной программы "Большого возвращения" уже утверждены документы территориального планирования, до 2026 года планируется возвращение на освобожденные от оккупации земли 140 тысяч человек", - добавил он.

Напомним, что сегодня в Баку проходит форум "Всемирный день населенных пунктов", организованный в рамках "Недели градостроительства 2023".

В форуме принимают участие заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов, председатель Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, другие представители Азербайджана и зарубежных государств, представители СМИ. Целью форума является содействие обмену знаниями, формулированию политики и стратегий в сфере устойчивого городского развития, сотрудничеству в этой области. Участники мероприятия обсуждают вопросы развития устойчивых городов в рамках темы "Устойчивая городская экономика. Города как движущая сила развития и возрождения".