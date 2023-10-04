Пройдет церемония прощания с Хошбахтом Юсифзаде

Церемония прощания с первым вице-президентом SOCAR, ученым-нефтяником, геологом, академиком Хошбахтом Багы оглу Юсифзаде состоится 4 октября 2023 года в 12:00 в здании Президиума Национальной Академии Наук Азербайджана по адресу: город Баку, улица Истиглалият, 30.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на SOCAR.

Xoшбахт Юсифзаде родился в 1930 году в бакинском селе Пиршаги. Окончив в 1952 году геологоразведочный факультет Азербайджанского индустриального института (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности - АГУНП) по специальности "Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений", получил специальность горного инженера-геолога.

Трудовую деятельность начал в том же году в Бакинском филиале Проектного института Министерства нефтяной промышленности СССР, но вскоре был принят на работу в только что организованный тогда Союз "Денизнефть", где работал заместителем начальника геологического отдела, а затем старшим геологом объединения "Азнефть". В 1954 году был назначен старшим геологом первой шахты треста "Гюрганнефть" (ныне НГДУ "Нефтяные камни") и с тех пор стал пожизненным участником и руководителем разведки и разработки морских нефтяных месторождений.

В 1960 году Хошбахт Юсифзаде был назначен на должность заместителя начальника - главного геолога Управления нефтяных рудников имени XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза (бывшая "Гюрганнефть") и проработал на этой должности до 1963 года. С 1963 по 1970 год был заместителем главного геолога, начальником отдела управления "Башденизнефть", начальником - заместителем главного геолога геологоразведочного управления ПО "Денизнефть". В 1970-1992 годах работал на должности заместителя генерального директора и главного геолога ПО "Хазарденизнефть" (в различные годы название структуры было разным). Работал на должностях заместителя генерального директора - главного геолога.

В 1992-1994 годах работал на должности первого вице-президента Государственного концерна "Азеринефть", советника президента SOCAR, в 1994-2004 годах работал вице-президентом SOCAR по геологии, геофизике и разработке месторождений, в 2004-2016 годах - первым вице-президентом SOCAR по геологии, геофизике и разработке месторождений. В 2016 году Распоряжением Президента Азербайджанской Республики был назначен первым вице-президентом SOCAR.

В 1960 году Хошбахт Юсифзаде защитил кандидатскую диссертацию на тему "Вопросы исследования нефтяных скважин и пластов и эффективной разработки и эксплуатации нефтяных объектов юго-западного крыла месторождения "Нефтяные камни" и стал кандидатом геолого-минералогических наук, а в 1987 году в Научно-исследовательском институте геологии и разработки горючих ископаемых Министерства нефтяной промышленности и Академии наук СССР защитил докторскую диссертацию на тему "Принципы и методы ускоренного проведения поисково-разведочных работ морских нефтяных и газовых месторождений" и получил ученую степень доктора геолого-минералогических наук.

В 2005 году ему было присвоено ученое звание профессора. Хошбахт Юсифзаде - действительный член Национальной Академии наук Азербайджана, почетный академик Российской международной инженерной академии, иностранный член Российской академии естественных наук, действительный член Международной академии наук тюркского мира, иностранный действительный член Национальной Академии наук Грузии, профессор АГУНП.

Академик был автором более 200 научных работ, в том числе 18 монографий и восьми изобретений. При его непосредственном участии и руководстве освоено более 20 нефтегазоконденсатных месторождений в Азербайджане, в том числе были открыты такие знаменитые месторождения, как Азери, Чираг, Гюнешли, Шахдениз, Кяпаз, Бахар, Умид и Абшерон.

За неоценимые заслуги в развитии нефтегазовой отрасли, особенно в поиске, открытии и разработке морских нефтегазоконденсатных месторождений, академик Хошбахт Юсифзаде награжден многими орденами и медалями.

Аллах рехмет элясин!