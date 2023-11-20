Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Баку приглашает на День открытых дверей
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Баку приглашает абитуриентов ознакомиться с условиями и правилами вступительных экзаменов 2024/2025 учебного года, передает Day.Az.
Будет предоставлена возможность получить всестороннюю информацию о подготовке бакалавров и магистров на 6 факультетах Филиала - филологическом, прикладной математики, химическом, психологии, экономическом и физическом.
Все посетители Дня открытых дверей смогут встретиться с преподавателями Московского университета - представителями факультетов.
Также абитуриенты смогут получить материалы для подготовки к вступительным экзаменам.
День открытых дверей состоится 2 декабря 2023 года в 14:00 по адресу: г. Баку, пр. Г.Джавида, 133 (рядом со станцией метро "Элмляр Академиясы").
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