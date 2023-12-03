https://news.day.az/society/1619027.html На центральной улице Баку ограничено движение транспорта - ФОТО
На центральной улице Баку ограничено движение транспорта - ФОТО
На участке улицы Диляры Алиевой в Насиминском районе Баку ограничено движение транспорта.
Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.
Согласно информации, из-за ремонтных работ перекрыто движение на отрезке между перекрестками улицы Диляры Алиевой с проспектом Азадлыг и улицей Пушкина.
"Призываем водителей учесть введенное ограничение", - добавили в Центре.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре