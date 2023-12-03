На центральной улице Баку ограничено движение транспорта

На участке улицы Диляры Алиевой в Насиминском районе Баку ограничено движение транспорта.

Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Согласно информации, из-за ремонтных работ перекрыто движение на отрезке между перекрестками улицы Диляры Алиевой с проспектом Азадлыг и улицей Пушкина.

"Призываем водителей учесть введенное ограничение", - добавили в Центре.

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