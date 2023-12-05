Минздрав Азербайджана призывает детей пройти вакцинацию от кори

Детям до 10 лет следует как можно скорее получить вторую дозу противокоревой вакцины.

Об этом Day.Az сообщили в Минздраве.

В Минздраве отметили, что с начала 2023 года вспышки кори наблюдаются в европейском регионе, а также в соседних странах - Турции, России, Иране, Казахстане и Грузии.

В последние месяцы случаи заражения, связанные с проникновением вируса из других стран, стали причиной локального распространения инфекции в различных регионах Азербайджана.

"Поэтому все дети в возрасте от одного года до шести лет должны быть дважды привиты от кори, эпидемического паротита и краснухи. Детей, не получивших вовремя первую дозу вакцины, следует вакцинировать как можно раньше, а по достижении 6-летнего возраста им следует получить вторую дозу вакцины.

Детям до 10 лет, которые по каким-либо причинам не получили вовремя вторую дозу вакцины, следует как можно скорее ее получить. Дети до 10 лет, не получившие вовремя обе дозы вакцины, должны получить их с интервалом не менее 4 недель. Для вакцинации детей рекомендуется обращаться в медучреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь по месту жительства", - отметили в Минздраве.

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