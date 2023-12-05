Названо количество людей, возвращенных в Азербайджан из Европы

В рамках подписанных Азербайджаном соглашений о реадмиссии, за 10 месяцев текущего года в страну были реадмиссированы 202 человека.

Как передает Day.Az, об этом во вторник в ответ на запрос Trend сообщили в Государственной миграционной службе Азербайджана.

Было отмечено, что реадмиссии осуществлялись из европейских стран.

Напомним, что по данным Государственной миграционной службы за прошлый месяц, в рамках подписанных Азербайджанской Республикой соглашений о реадмиссии в течение 2023 года была осуществлена реадмиссия в страну 193 лиц.

В основном это лица, принятые обратно из Германии, Швеции, Австрии и других стран.

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