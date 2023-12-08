Бакинский филиал МГУ объявил о вакансиях на ряд должностей
Бакинский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова объявил о вакансиях на ряд должностей.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сообщили в Бакинском филиале МГУ имени М.В.Ломоносова.
Объявлен прием на следующие вакантные должности:
Главный техник
Информация о работе:
- обеспечение бесперебойной, технически правильной эксплуатации и надежной работы оборудования, поддержание его в рабочем состоянии и на должном уровне;
- организация проверки технического состояния, тестовых работ и профилактического ремонта оборудования;
- обеспечение технической подготовки производства и при необходимости участие в составлении списка оборудования, подлежащего ремонту;
- контроль за работой технического персонала, обслуживающего спортивный зал и вспомогательные постройки на территории;
- обеспечение чистоты спортивного зала и вспомогательных построек на территории, соблюдение правил охраны труда и техники безопасности;
- составление таблиц, графиков и других технических документов для сотрудников и студентов, посещающих спортзал;
- выдвижение предложений по повышению эффективности работы оборудования, содействие в его применении.
Требования к кандидату:
- График работы: шестидневка.
- Время работы: будни - 09:00-17:00; суббота - 09:00-15:00
- Размер заработной платы определяется по итогам собеседования.
- Территория: поселок Ходжасан.
Требования к кандидату:
- Образование: высшее (инженерное, техническое или смежные области)
- Возраст: 25-50 лет.
- Знание языков: азербайджанский и русский (обязательно)
- Пунктуальность, активность, ответственное отношение к работе.
Заинтересовавшиеся вакансией лица могут до 25 декабря 2023 года отправить свои CV с фото на электронный адрес [email protected] с указанием названия вакансии в теме письма.
Складской работник
Информация о работе:
- Планирование и учет поступления товаров.
- Прием, учет и вывоз товаров, поступающих на склад.
- Организация ежедневного учета внутрискладских операций.
- Регистрация товаров-материалов по инвентарю.
- Контролирование правил сбора и размещения товаров на складах в соответствии со стандартами.
- Ведение учета складских остатков.
- Регистрация товаров на складе по видам и категориям.
График работы: шестидневка.
Время работы: будние дни - с 09:00 до 17:00; суббота - с 09:00 до1 5:00.
Обеспечение сервисом.
Заработная плата будет определена на основе собеседования.
Территория: поселок Ходжасан.
Требования к кандидату:
Образование: высшее.
Возраст: 25-45 лет.
Пол: мужской.
Программы: 1С, MS Office (свободное владение навыками работы).
Знание языков: азербайджанский, русский (желательно).
Аккуратность, активность, ответственное отношение к работе.
Заинтересовавшиеся вакансией лица могут до 25 декабря 2023 года отправить свои CV с фото на электронный адрес [email protected] с указанием названия вакансии в теме письма.
Техник по кондиционерам
Информация о работе:
- Должен уметь устанавливать терморегулирующее механическое, жидкостное или газовое, электрическое и электронное нагревательное и охлаждающее оборудование и контролировать его работу.
- Понимать схемы, указания и выполнять инструкции.
- При необходимости использовать сварочные инструменты.
- Заполнять систему необходимой жидкостью, воздухом или сжатым воздухом (фреоном, азотом) и провести проверку.
- Устанавливать воздуховоды и трубы для воздуха и отработанных газов.
- Обнаруживать дефектные детали.
- Замена деталей и ремонт систем.
- Соблюдать правила периодического технического обслуживания.
График работы: шестидневка.
Время работы: будние дни - с 09:00 до 17:00; суббота - с 09:00 с 15:00.
Обеспечивается сервисом.
Заработная плата будет определена на основе собеседования.
Территория: поселок Ходжасан.
Требования к кандидату:
Образование: среднее специальное или профессиональное образование по соответствующему направлению.
Возраст: 25-45 лет.
Знание языков: азербайджанский, русский (желательно).
Должен быть аккуратным, активным, ответственным по отношению к работе.
Заинтересовавшиеся вакансией лица могут до 25 декабря 2023 года отправить свои CV с фото на электронный адрес [email protected] с указанием названия вакансии в теме письма.
Редактор-корректор
Информация о работе:
- Организация работы отдела и постановка задач;
- Соответствующее редактирование текстов;
- Сбор, подготовка и обработка информации, относящейся к университету;
- Составление информационных запросов;
- Контроль за работой с соцсетями;
- Выполнение требований по правильному представлению новостей;
- Преставление видеоматериалов, которые могут быть интересны СМИ, в форме новостей и их отправка органам медиа;
График работы: шестидневка.
Часы работы: в будние дни - с 09:00 до 17:00; в субботу - с 09:00 до 15:00.
Обеспечивается сервисом.
Заработная плата будет установлена на основе собеседования.
Территория: поселок Ходжасан.
Требования к кандидату:
- Образование: высшее (журналистика или смежные области).
- Опыт работы: 1-3 года.
- Возраст: 25-45.
- Программы: MS Office (свободное владение).
- Знание языка: знание правил грамматики азербайджанского и русского языков в совершенстве.
- Пунктуальность, активность, ответственное отношение к работе.
Заинтересовавшиеся вакансией лица могут до 25 декабря 2023 года отправить свои CV с фото на электронный адрес [email protected] с указанием названия вакансии в теме письма.
Специалист по кадрам
Информация о работе:
- Прием на работу, увольнение работников в соответствии с трудовым законодательством, подготовка трудовых договоров;
- Содействие упорядочению личных дел сотрудников и регулярному внесению изменений;
- Оформление трудовых книжек;
- Документирование отпусков и командировок;
- Электронная систематизация информации сотрудников;
- Написание и объявление о соответствующих вакансиях;
- График работы: шестидневка.
Часы работы: в будние дни - с 09:00 до 17:00; в субботу - с 09:00 до 15:00.
Обеспечивается сервисом.
Заработная плата будет установлена на основе собеседования.
Территория: поселок Ходжасан.
Требования к кандидату:
- Образование: высшее
Опыт: предпочтение будет отдано тем, у кого есть опыт работы в высших учебных заведениях.
Возраст: 20-50 лет.
Программы: 1C и MS Office.
Знание языка: азербайджанский и русский.
Пунктуальность, активность, ответственное отношение к работе.
Заинтересовавшиеся вакансией лица могут до 25 декабря 2023 года отправить свои CV с фото на электронный адрес [email protected] с указанием названия вакансии в теме письма.
Казначей
Информация о работе:
- проведение операций по приему, расчету, выдаче и защите денежных средств;
- прием в установленном порядке из государственных банковских управлений оформленных документов на выплату заработной платы и премий, командировочных и других расходов, а также денежных средств и ценных бумаг;
- ведение кассовой книги на основании приходных и расходных ордеров, сверка фактической суммы денег и ценных бумаг с остатком, составление кассового отчета.
График работы: шестидневка.
Время работы: будни - 09:00-17:00; суббота - 09:00-15:00.
Обеспечивается транспортным сервисом.
Размер заработной платы определяется по итогам собеседования.
Требования к кандидату:
- Образование: высшее (экономическое).
- Опыт работы: не менее трех лет.
- Возраст: 25-45 лет.
- Программы: 1С и MS Office.
Знание языков: азербайджанский и русский (обязательно).
Пунктуальность, активность, ответственное отношение к работе.
Заинтересовавшиеся вакансией лица могут до 25 декабря 2023 года отправить свои CV с фото на электронный адрес [email protected] с указанием названия вакансии в теме письма.
Диспетчер учебно-методического отдела
Информация о работе:
- упорядочение расписания занятий на основе действующих норм обучения и годовой учебной нагрузки по специальностям, подготавливаемым в высшем учебном заведении;
- определение аудиторий для лекций, семинаров и практических (лабораторных) занятий на каждом факультете и их учет в расписании занятий;
- выделение соответствующих аудиторий для семестров и экзаменов и информирование об этом деканов факультетов.
График работы: шестидневка.
Часы работы: в будние дни - с 09:00 до 17:00; в субботу - с 09:00 до 15:00
Предоставляется сервис.
Заработная плата будет установлена на основе собеседования.
Территория: поселок Ходжасан.
Требования к кандидатам:
- Образование: высшее.
- Возраст: 21 - 50 лет.
- Программы: MS Office (свободное владение).
Знание языка: в совершенстве знать грамматические правила азербайджанского и русского языков;
- Пунктуальность, активность, мобильность, ответственное отношение к работе.
Заинтересовавшиеся вакансией лица могут до 25 декабря 2023 года отправить свои CV с фото на электронный адрес [email protected] с указанием названия вакансии в теме письма.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре