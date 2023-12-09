В Азербайджане увеличена зарплата учителей.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

Согласно информации, должностные оклады 5 246 учителей, прошедших процесс сертификации преподавателей, организованный в ноябре 2023 года, были увеличены на 35 процентов, а соответствующий показатель 17 914 учителей - на 10 процентов.