https://news.day.az/society/1620882.html Увеличена зарплата учителей - ФОТО
Увеличена зарплата учителей - ФОТО
В Азербайджане увеличена зарплата учителей.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.
Согласно информации, должностные оклады 5 246 учителей, прошедших процесс сертификации преподавателей, организованный в ноябре 2023 года, были увеличены на 35 процентов, а соответствующий показатель 17 914 учителей - на 10 процентов.
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