Я проголосовала за процветающее будущее Азербайджана

Жители приграничного с Арменией села Кемерли Газахского района, пользуясь своим конституционным правом на президентских выборах, голосуют за достойного кандидата.

Как сообщает в среду Day.Az, избиратель избирательного участка № 39 Газахского избирательного округа № 109 117-летняя Саялы Набиева проголосовала в селе Кемерли по адресу проживания.

Поскольку она не могла пойти на участок по состоянию здоровья, ей на дом была доставлена переносная урна для голосования. Она заявила, что проголосовала за процветающее будущее Азербайджана, и пожелала мира и спокойствия во всем мире.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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