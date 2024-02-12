Вырос объем средств, направленных на строительство на освобожденных землях Азербайджана

В 2023 году на строительно-монтажные работы в освобожденных от оккупации районах Азербайджана были израсходованы 5 млрд 984 млн 157 тыс. манатов.

По расчетам Day.Az, основанным на отчете Государственного комитета статистики, этот показатель на 53,9%, или 2 млрд 96 млн 385 тыс. манатов больше, чем в предыдущем году. Так, в 2022 году на строительно-монтажные работы в освобожденных районах было направлено 3 млрд 887 млн 771 тыс. манатов.

Следует отметить, что показатель по средствам, направленным на строительно-монтажные работы в Лачине вырос в 5,4 раза, в Кяльбаджаре - в 2,2 раза, в Агдаме - на 76,6%, в Губадлы - на 63,5% по сравнению с 2022 годом.

Добавим, что за отчетный период больше всего средств было выделено по Лачинскому (1 миллиард 502,3 миллиона манатов), Кяльбаджарскому (874,2 миллиона манатов) и Физулинскому (657,6 миллиона манатов) районам.

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