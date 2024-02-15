Землетрясение в Азербайджане
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На территории Азербайджана зафиксировано землетрясение.

Об этом в четверг Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

По данным Бюро исследований землетрясений, магнитуда землетрясения, зарегистрированного на территории Саатлинского района, составила 3,9 балла.

Землетрясение было ощутимым.

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