https://news.day.az/society/1637503.html Землетрясение в Азербайджане
Землетрясение в Азербайджане
На территории Азербайджана зафиксировано землетрясение.
Об этом в четверг Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
По данным Бюро исследований землетрясений, магнитуда землетрясения, зарегистрированного на территории Саатлинского района, составила 3,9 балла.
Землетрясение было ощутимым.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре