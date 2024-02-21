В мечети в Баку произошел пожар

В столице в мечети произошел пожар

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Отмечается, что в одноэтажном здании мечети общей площадью 300 кв. м, расположенной в Сабунчинском районе Баку, сгорели воспламеняющиеся конструкции на площади 32 кв. м.

Остальная часть мечети была защищена от огня. Усилиями прибывших на место пожарных расчетов пожар был потушен.

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