Начался суд по обжалованию приговора в отношении участников "Тертерского дела"

Начался судебный процесс в связи с обжалованием приговора в отношении генерал-майора Бекира Оруджева, Рахиба Мамедова, Интигама Мамедова, Зии Кязимова и Ульви Рашидова, обвиняемых по "Тертерскому делу".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, на процессе, проходящем в Бакинском апелляционном суде, были изучены анкетные данные обвиняемых и доводы апелляционной жалобы.

Адвокаты по делу ходатайствовали о рассмотрении апелляции следствием и допросе бывшего начальника Генштаба генерал-полковника Наджмеддина Садыкова в качестве свидетеля.

Ходатайство не было удовлетворено, и судебное разбирательство будет продолжено 28 февраля.

Отметим, что исполнявший обязанности начальника управления идеологической работы и морально-психологического обеспечения Главного управления личного состава министерства обороны Азербайджана Бекир Оруджев и другие были привлечены к уголовной ответственности в прошлом году.

В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по статьям 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), 145.3 (незаконное лишение свободы, повлекшее смерть), 293.2 (пытки, совершенные должностным лицом государственного органа), 329 (насильственные действия в отношении подчиненного военнослужащего), 341.2.1 и 341.2.3 (злоупотребление группой лиц должностными полномочиями или нарушение группой лиц должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) УК АР. Интигаму Мамедову дополнительно предъявлено обвинение по статье 178 (мошенничество).

Бакинский военный суд приговорил Бекира Оруджева, З.Казымова и У.Рашидова к 9 годам и 6 месяцам, а И. Мамедова и Р.Мамедова к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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