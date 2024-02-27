МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с Новруз байрамы
Несоблюдение правил пожарной безопасности во время различных церемоний, организованных в честь праздника Новруз байрамы, а также мероприятий, проводимых по вторникам, в ряде случаев приводит к печальным и тяжелым последствиям.
Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении МЧС Азербайджана к гражданам.
В ведомстве отметили, что необходимо соблюдать следующие правила:
- костры следует разжигать вдали от домов, автомобилей, электропроводов, деревьев и других легковоспламеняющихся объектов;
- собравшиеся у праздничного костра дети должны находиться под присмотром взрослых;
- костры нужно держать под контролем до полного угасания огня;
- необходимо соблюдать осторожность, перепрыгивая через костер;
- при выходе из помещения необходимо потушить горящие свечи.
Следует помнить, что пренебрежение правилами может подвергнуть жизни риску.
При возникновении опасности звоните 112!
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