МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с Новруз байрамы

Несоблюдение правил пожарной безопасности во время различных церемоний, организованных в честь праздника Новруз байрамы, а также мероприятий, проводимых по вторникам, в ряде случаев приводит к печальным и тяжелым последствиям.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении МЧС Азербайджана к гражданам.

В ведомстве отметили, что необходимо соблюдать следующие правила:

- костры следует разжигать вдали от домов, автомобилей, электропроводов, деревьев и других легковоспламеняющихся объектов;

- собравшиеся у праздничного костра дети должны находиться под присмотром взрослых;

- костры нужно держать под контролем до полного угасания огня;

- необходимо соблюдать осторожность, перепрыгивая через костер;

- при выходе из помещения необходимо потушить горящие свечи.

Следует помнить, что пренебрежение правилами может подвергнуть жизни риску.

При возникновении опасности звоните 112!