Стал известен объем обнаруженных и изъятых наркотиков

В прошлом месяце в рамках борьбы с контрабандой наркотических средств были обнаружены и изъяты из незаконного оборота 102 кг 250 гр наркотиков и 1265 наркосодержащих таблеток.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила Государственная пограничная служба (ГПС).

В рамках мероприятий по борьбе с контрабандой задержана контрабанда общей стоимостью 1 млн. 130 тыс. 696 манатов, в том числе патроны, крупная сумма в долларах США, осетры, лекарственные препараты, духи и табачные изделия.

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