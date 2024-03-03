В массовом захоронении в Ходжалы найдены останки еще одного человека.

Как передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры проводится расследование по факту обнаружения массового захоронения во время земляных работ, проводимых в рамках капитальных реставрационно-строительных работ в центре (вблизи бывшей ковровой фабрики) освобожденного от армянской оккупации города Ходжалы.

"В результате следственных действий, проведенных на указанной территории, были обнаружены останки еще одного человека. Тем самым было установлено, что человеческие останки, захороненные в массовом захоронении, принадлежат как минимум 14 лицам (из них двое несовершеннолетние), которые подвергались бесчеловечному обращению и физическому насилию. Также было установлено, что их руки были связаны", - говорится в сообщении.

Отправившиеся на место, где обнаружено захоронение, специалисты Генпрокуратуры с участием сотрудников Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения, Национальной академии наук Азербайджана, Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, Азербайджанского представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) провели осмотр места захоронения, были надлежащим образом изъяты обнаруженные фрагменты костей с целью проведения экспертиз и лабораторных исследований, а также выполнены другие необходимые процессуальные действия. Общественности будет предоставлена дополнительная информация, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

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