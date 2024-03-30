Мы должны начать новую жизнь в Лачине

Это прекрасное, необъяснимое чувство. Молю Аллаха ниспослать Верховному главнокомандующему, подарившему нам это чувство, долгих лет жизни, упокоения душ наших шехидов и крепкого здоровья нашим гази.

Как передает Day.Az, об этом сказал АЗЕРТАДЖ бывший вынужденный переселенец, житель Лачина, сотрудник НАНА Фаиг Исмайлов, отправляющийся в родной край из Гарадагского района Баку 30 марта.

"Слава Всевышнему, сегодня мы возвращаемся в Лачин после 32 лет тоски. Это означает новую эпоху, и мы должны начать там новую жизнь. Я сам исследователь по национально-духовным ценностям и думаю, что лучшей возможности для меня не могло быть. Я постараюсь провести более широкое и детальное исследование регионов Азербайджана, особенно Восточного Зангезура и Карабаха", - подчеркнул Фаиг Исмайлов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!