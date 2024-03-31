Число человеческих останков в недавно обнаруженном захоронении в Ходжалы может увеличиться. Об этом заявил председатель Союза судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения Азербайджана Шакир Мусаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, сейчас здесь работают судебно-медицинские эксперты.

"28 марта человеческие останки были обнаружены возле водоема, расположенного в освобожденной от оккупации части города Ходжалы под названием Галадере. Найденные человеческие останки будут упакованы и вывезены. После проведения расследований станет известен возраст людей и условия, при которых они умерли", - добавил Шакир Мусаев.

Отметим, что найденные в этом районе человеческие останки принадлежат как минимум трем людям. В настоящее время продолжаются работы в направлении полного обследования места события.

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