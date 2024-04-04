https://news.day.az/society/1649603.html Землетрясение в Кяльбаджаре
Землетрясение в Кяльбаджаре
В Кяльбаджаре произошло землетрясение.
Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, толчки были зарегистрированы на территории Кяльбаджара, в 49 км к югу от Дашкесана.
Магнитуда землетрясения составила 3,2, очаг залегал на глубине 10 км. Землетрясение не ощущалось.
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