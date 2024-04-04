Землетрясение в Кяльбаджаре

В Кяльбаджаре произошло землетрясение.

Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, толчки были зарегистрированы на территории Кяльбаджара, в 49 км к югу от Дашкесана.

Магнитуда землетрясения составила 3,2, очаг залегал на глубине 10 км. Землетрясение не ощущалось.

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