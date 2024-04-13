https://news.day.az/society/1651652.html В Баку произошел пожар, эвакуированы жильцы
В Баку произошел пожар, эвакуированы жильцы
В Насиминском районе Баку произошел пожар в двухэтажном жилом доме.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
На площади 12 кв. м сгорели воспламеняющиеся конструкции кухни и предметы быта однокомнатной квартиры общей площадью 27 кв. м, расположенной на первом этаже здания.
Во время происшествия пожарные эвакуировали двоих жильцов в безопасную зону.
Остальная часть квартиры была защищена от огня. Пожар потушен подразделениями Госслужбы пожарной охраны ведомства.
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