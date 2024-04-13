В Баку сгорела примыкающая к многоэтажке деревянная постройка

В Сабаильском районе Баку произошел пожар.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что на горячую линию 112 ведомства поступила информация о возгорании на улице Геюша Гараева.

В связи с этим на место происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны.

Было установлено, что загорелось строение, состоящее из деревянных конструкций и примыкающее к 11-этажному жилому дому, и существует риск распространения огня на многоэтажку.

Пожар был локализован и потушен в кратчайшие сроки.

В результате инцидента сгорело недостроенное здание, состоящее из деревянных конструкций, площадью 5 кв. м и древесные отходы на участке площадью 25 кв. м, на фасаде 11-этажного дома расплавились 5 погонных метров электрических кабелей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!