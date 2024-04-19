Армянские взрывчатки найдены в Ходжавенде

На территории села Ходжавенд Ходжавендского района в строении фермерского типа, относящемся к жилому дому, расположенному рядом с винзаводом, обнаружено значительное количество взрывчатых веществ.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

В ходе операций, проведенных сотрудниками ANAMA, на указанной территории были обнаружены импровизированные взрывные устройства, взрывчатые вещества и грузы, состоящие из электрических и неэлектрических детонаторов, предназначенные для совершения мощных взрывов, а также импровизированные взрывные устройства, установленные с использованием ручных гранат марки D1 армянского производства.

Сотрудниками ANAMA были обезврежены обнаруженные взрывчатые вещества, обеспечена безопасность территории.

Было отмечено, что в ходе операций по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, регулярно обнаруживаются мины-ловушки, импровизированные взрывные устройства. С этой целью ANAMA в очередной раз призывает граждан не входить на территории, объекты, в безопасности которых они не уверены, не трогать незнакомые предметы.

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