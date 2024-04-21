Сегодня пройдут выпускные экзамены для учащихся IX классов

Сегодня в Азербайджане пройдут выпускные экзамены для учащихся IX классов.

Как сообщили в воскресенье Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), 17 марта в Хазарском (II зона), Низаминском и Пираллахинсском районах города Баку, в Нахчыванской Автономной Республике, Сумгайыте (II зона), Нафталане, Абшероне (II зона), Гейгельском, Геранбойском, Шамкирском (II зона), Гедабекском, Гахском, Балакенском, Загатальском, Джалилабадском (II зона), Масаллинском (II зона), Лерикском, Бардиском, Тертерском, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Гобустанском, Саатлинском, Сальянском, Хачмазском (II зона) и Губинском (II зона) районах, а также общеобразовательных учреждених, где обучение ведется на английском, французском и грузинском языках, специальных общеобразовательных учреждениях города Баку (школы-интернаты, школа на острове Чилов, школы, расположенные при пенитенциарных учреждениях) будут проведены выпускные экзамены по общему среднему уровню образования (9 лет).

Согласно информации, экзамен начинается в 11:00. Пропускной режим будет завершен за 15 минут до начала экзамена в 10:45. После этого участники не допускаются в здание экзамена. Ожидается, что в этом экзамене примет участие 46 169 учащихся.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к удостоверению прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

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