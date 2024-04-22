В Азербайджане начинается очередной этап конкурса по смене места работы учителей

23 апреля начнется очередной этап отбора вакансий в рамках конкурса по смене места работы учителей.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию Азербайджана, электронная система по отбору вакансий будет активна до 11:00 29 апреля.

В отборе вакансий могут принять участие учителя, зарегистрированные для участия в конкурсе, чьи электронные заявления были приняты.

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