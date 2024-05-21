Объявлена дата очередного заседания Милли Меджлиса

Следующее внеочередное заседание Милли Меджлиса (парламент) состоится 24 мая.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Она упомянула, что будет представлена информация о повестке дня заседания.

Отметим, что сегодня состоялось первое внеочередное заседание Милли Меджлиса. На заседании было обсуждено 11 вопросов.

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