Обновлен перечень научных учреждений, являющихся субъектами базового финансирования

Кабинет министров Азербайджана обновил "Перечень научных учреждений и организаций, являющихся субъектами базового финансирования", утвержденный постановлением от 21 декабря 2017 года.

В связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление, сообщает Day.Az.

С полным перечнем научных учреждений и организаций, являющихся субъектами базового финансирования, можно ознакомиться по ссылке.

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