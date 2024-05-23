В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым

Сегодня останки погибшего в Первой Карабахской войне шехида Аббасова Эльмеддина Ширхан оглу были переданы его семье.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, останки шехида были переданы его брату Интигаму Аббасову Объединением патологической анатомии министерства здравоохранения Азербайджана.

Церемония прощания с шехидом прошла в его доме в городе Сумгайыт.

После церемонии прощания он был похоронен на Аллее шехидов Сумгайыта.

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