https://news.day.az/society/1662408.html В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым - ФОТО - ВИДЕО
В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым - ФОТО - ВИДЕО
Сегодня останки погибшего в Первой Карабахской войне шехида Аббасова Эльмеддина Ширхан оглу были переданы его семье.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, останки шехида были переданы его брату Интигаму Аббасову Объединением патологической анатомии министерства здравоохранения Азербайджана.
Церемония прощания с шехидом прошла в его доме в городе Сумгайыт.
После церемонии прощания он был похоронен на Аллее шехидов Сумгайыта.
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