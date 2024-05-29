Задержаны 49 человек, находящихся в розыске - МВД
28 мая сотрудниками полиции было раскрыто 63 зарегистрированных на территории Азербайджана преступлений, 3 из которых связаны с предыдущими периодами.
Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.
Было отмечено, что в общей сложности задержаны 49 человек, находившихся в розыске (в том числе 26 человек в качестве должников).
"Выявлено 38 фактов, связанных с наркотиками, и 6 фактов, связанных с обнаружением и изъятием незаконно хранящихся боеприпасов.
По подозрению в совершении преступлений задержаны 59 человек", - говорится в информации МВД.
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