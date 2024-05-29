Задержаны 49 человек, находящихся в розыске

28 мая сотрудниками полиции было раскрыто 63 зарегистрированных на территории Азербайджана преступлений, 3 из которых связаны с предыдущими периодами.

Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в общей сложности задержаны 49 человек, находившихся в розыске (в том числе 26 человек в качестве должников).

"Выявлено 38 фактов, связанных с наркотиками, и 6 фактов, связанных с обнаружением и изъятием незаконно хранящихся боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 59 человек", - говорится в информации МВД.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!