Движение на одном из проспектов Баку будет ограничено

С 08:00 31 мая в Баку на проспекте Азадлыг (участок между улицами Джафара Хандана и Михаила Каверочкина) начнутся ремонтные работы.

Как сообщает Day.Az, в период ремонта движение по полосам, где ведутся работы на данном участке, будет частично ограничено и перенаправлено на другие полосы.

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