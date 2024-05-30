https://news.day.az/society/1664171.html Движение на одном из проспектов Баку будет ограничено
Движение на одном из проспектов Баку будет ограничено
С 08:00 31 мая в Баку на проспекте Азадлыг (участок между улицами Джафара Хандана и Михаила Каверочкина) начнутся ремонтные работы.
Как сообщает Day.Az, в период ремонта движение по полосам, где ведутся работы на данном участке, будет частично ограничено и перенаправлено на другие полосы.
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