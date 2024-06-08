Выход на пенсию в Азербайджане станет проще - значение нового закона
Согласно поправкам в закон "О трудовых пенсиях", у граждан Азербайджана появится право на получение нескольких видов пенсий.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.
Он отметил, что право граждан на специальную пенсию возникает из-за социального капитала.
"В таком случае их пенсия будет определяться в проактивном порядке, то есть, по электронным данным.
Второе важное значение изменения в закон заключается в том, что процедуры сокращаются, а электронизация увеличивается. Это позволит как повысить прозрачность при назначении пенсии, так и осуществить пенсионное обеспечение гражданина в более короткие сроки за счет соблюдения электронных процедур. То есть, количество дней и расходов, необходимых для назначения пенсии, уменьшится. Большинство наших граждан смогут получить пенсионное обеспечение через электронную систему", - добавил депутат.
Отметим, что поправка к закону "О трудовых пенсиях" была принята в третьем чтении на пленарном заседании 7 июня в рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса.
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