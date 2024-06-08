Выход на пенсию в Азербайджане станет проще

Согласно поправкам в закон "О трудовых пенсиях", у граждан Азербайджана появится право на получение нескольких видов пенсий.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

Он отметил, что право граждан на специальную пенсию возникает из-за социального капитала.

"В таком случае их пенсия будет определяться в проактивном порядке, то есть, по электронным данным.

Второе важное значение изменения в закон заключается в том, что процедуры сокращаются, а электронизация увеличивается. Это позволит как повысить прозрачность при назначении пенсии, так и осуществить пенсионное обеспечение гражданина в более короткие сроки за счет соблюдения электронных процедур. То есть, количество дней и расходов, необходимых для назначения пенсии, уменьшится. Большинство наших граждан смогут получить пенсионное обеспечение через электронную систему", - добавил депутат.

Отметим, что поправка к закону "О трудовых пенсиях" была принята в третьем чтении на пленарном заседании 7 июня в рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!