Пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана

В доставленном из Ирана в Баку грузе, состоящем из пластиковых кухонных принадлежностей и стеклянной посуды, обнаружено 4 кг 65 г героина и 868 г метамфетамина.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Согласно информации, сотрудники Астаринского таможенного управления произвели досмотр грузовика, управляемого гражданином ИРИ.

"При проверке груза в пластиковых бутылках для воды была обнаружена крупная партия наркотических средств, скрытых от таможенного контроля", - отметили в ГТК.

В настоящее время по данному факту продолжаются необходимые следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

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