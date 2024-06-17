Обнародована фактическая погода

По состоянию на 10:00 17 июня на территории страны наблюдается стабильная погода, без осадков, однако вчера вечером и ночью в некоторых горных и предгорных районах прошли дожди.

Об этом Day.Az сообщили в национальной гидрометеорологической службе МЭПР.

Максимальная температура воздуха составила 34 градуса в Баку и на Абшеронском полуострове, 37 градусов в Нахчыванской АР и низменных районах, 28 градусов в горных районах.

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